Бразилиа, , 07:42 — REGNUM Планы сдать тест на антитела коронавирусу рассматривает президент Бразилии Жаир Болсонару. Об этом он заявил 25 июня в прямом эфире рамках видеообращения, посвященного ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.

По словам главы государства, он мог переболеть COVID-19 ранее.

Жаир Болсонару «Не знаю, был ли у меня коронавирус. Ранее я сдал два анализа. Оба были отрицательными. Некоторые люди считают, что у меня был коронавирус, я ничего не ощущал, не знаю. Возможно, я сделаю еще один тест, чтобы проверить, есть ли у меня антитела. Я предполагаю, что он у меня был».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Федеральный суд в Бразилии обязал Жаира Болсонару носить медицинскую маску. В случае невыполнения требования на него будет накладываться штраф в размере 2000 реалов (около $387) за каждый день нарушения.

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