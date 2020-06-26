Бразилиа, 26 июня 2020, 07:42 — REGNUM Планы сдать тест на антитела коронавирусу рассматривает президент Бразилии Жаир Болсонару. Об этом он заявил 25 июня в прямом эфире рамках видеообращения, посвященного ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
По словам главы государства, он мог переболеть COVID-19 ранее.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Федеральный суд в Бразилии обязал Жаира Болсонару носить медицинскую маску. В случае невыполнения требования на него будет накладываться штраф в размере 2000 реалов (около $387) за каждый день нарушения.
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