Южно-Сахалинск, , 07:57 — REGNUM Двукратный олимпийский чемпион по боксу, депутат Сахалинской областной думы Олег Саитов призвал жителей региона голосовать активнее по поправкам к Конституции РФ.

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Как сообщило ИА «Сахалин и Курилы», знаменитый спортсмен проголосовал одним из первых и призвал последовать его примеру. По мнению Саитова, в такой день нельзя сидеть дома.

«Я считаю, что каждый должен прийти на участок и проголосовать. Поддержать или не поддержать — это решать вам. Но не надо отсиживаться дома», — сказал Олег Саитов.

Саитов также назвал поправки, которые, на его взгляд, являются особенно важными.

Олег Саитов «Это нерушимость границ, преобладание законодательства России над международным правом и то, что у нас в стране никогда не будет однополых браков».

Как сообщало ИА REGNUM, в России проходит голосование по поправкам к Конституции РФ.