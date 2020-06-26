Москва, , 07:15 — REGNUM IX Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2020 начинает свою работу в Москве в онлайн-формате 26 июня, сообщается на сайте московского мэра.

В мероприятии примут участие около 300 компаний из сферы ландшафтного дизайна, представляющие 20 стран мира. Фестиваль продлится до 5 июля

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в Москве в онлайн-формате открылся крупнейший в мире смотр музеев — XXII фестиваль «Интермузей — 2020».

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