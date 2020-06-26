Сеул, , 07:17 — REGNUM Численность населения Южной Кореи в 2020 году сократится впервые с начала ведения демографической статистики. Об этом первый заместитель министра финансов страны Ким Ён Бом заявил 26 июня на совещании правительства по проблемам демографии.

«Ожидаем, что в текущем году впервые смертность превысит рождаемость, а численность населения начнёт сокращаться», — сказал он.

По словам замминистра, спад рождаемости в Южной Корее к апрелю 2020 года уже продолжался 53 месяца подряд. А пандемия новой коронавирусной инфекции привела к тому, что число новых браков по сравнению с подобным периодом 2019 года сократилось на 21,8%.

В сообщении Ким Ён Бома упоминается также о том, что за первые четыре месяца текущего года в Корее младенцев родились на 10,9% меньше, чем в прошлогоднем подобном периоде — 97,4 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, среди преодолевшего недавно отметку в 14 млн человек населения столицы Японии Токио преобладают женщины.

Читайте ранее в этом сюжете: Среди 14 млн жителей Токио больше женщин — СМИ