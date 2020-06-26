Берлин, , 06:48 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии возросло до 192 556 после получения положительных результатов анализов еще от 477 пациентов, 26 июня сообщается на сайте института Роберта Коха.

За сутки в стране от осложнений при COVID-19 скончался 21 человек. Всего в Германии умерло 8948 пациентов с данным заболеванием. Еще примерно 177 100 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня стало известно, что мобильное приложение Corona-Warn-App, разработанное для контроля распространения коронавируса в Германии, было загружено по меньшей мере 9,6 млн раз.

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