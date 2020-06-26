Новосибирск, , 06:37 — REGNUM В Новосибирске, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днём 26 и 27 июня ожидается до +30 °С.

«В связи с погодными условиями увеличивается вероятность возникновения очагов природных пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора, возможной гибели людей на водных объектах», — отметили в мэрии города.

Сегодня, 26 июня, в Новосибирске днём прогнозируется до +28…+30 °С, переменная облачность, преимущественно без осадков.

Завтра, 27 июня, ночью ожидается до +17 °С, днём до +30 °С, преимущественно без осадков.

В воскресенье, 28 июня, в городе похолодает до +20…+22 °С. Местами кратковременный дождь, гроза.