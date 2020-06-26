Барнаул, , 06:35 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Алтайском крае помогли увековечить память четверых участников Великой Отечественной войны. Подробности корреспонденту информационного агентства Regnum сообщили сегодня, 26 июня в пресс-службе ОНФ.

Мемориал в Рубцовске ОНФ

Благодаря работе единого волонтерского штаба ОНФ по отработке обращений, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, на мемориале павшим воинам в городе Рубцовске спустя 75 лет после окончания Великой Отечественной войны появилось имя Алексея Кошарного. Об этом просили родственники пропавшего без вести фронтовика.

Алексей Кошарный был призван на фронт рубцовским военкоматом и пропал без вести в декабре 1943 г. Из-за опечатки в книге памяти и путаницы сданными в военкомате фамилии Алексея Ивановича не оказалась на мемориальной плите. Семья фронтовика обратилась на прямую линию спросьбой восстановить справедливость. И вот в День памяти и скорби в Рубцовске на привокзальной площади имени 21-го Гвардейского стрелкового полка состоялось торжественное открытие памятных табличек с именами троих рубцовчан — участников Великой Отечественной войны, в числекоторых имя Алексея Кошарного.

Вечером на площади прошла акция «Свеча Памяти», во время которой горожане зажгли свечи в честь защитниковРодины, чьи имена появились на мемориале.

«От жителей Алтайского края на прямую линию с президентом поступило несколько похожих обращений. Галина Плотникова из Шипуновского района просила заменить сгоревший памятник на могиле своего деда, участника Великой Отечественной войны Ивана Пермякова. К сожалению, военкомат не мог помочь. К решению вопроса подключились активисты ОНФ при участии Молодежного правительства региона.

Они установили новый памятник фронтовику накануне Дня Победы. Сегодня наш единый волонтерский штаб ведет работу по замене памятников на могилах участников войны Евграфа Демидова в Бийске и Лукьяна Ярцева в селе Паутово Петропавловского района», — рассказала член регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Марина Понкрашева.

В год 75-летия Великой Победы на аллее по улице Профинтерна в Барнауле появилась памятная стела алтайскому солдату Алексею Скурлатову —прообразу знаменитого монумента «Алеша», установленного в честь советских воинов-освободителей в Болгарии. Идея создания памятникапринадлежит руководителю военно-патриотического клуба «Русские витязи» Нелли Марковой. Клуб работает на базе Алтайскогоархитектурно-строительного колледжа под руководством члена регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Виталия Баленко. Накануне, 24 июня, он вместе с воспитанниками клуба, студентами, сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю возложил цветы у памятной стелы"алтайскому Алеше», который начинал свою службу в легендарной 250-й стрелковой дивизии, сформированной летом 1941 г. из состава пограничныхвойск НКВД СССР. До последних дней жизни Алексея Скурлатова ребята из «Русских витязей» при поддержке колледжа шефствовали над ним.

В юбилейном году власти Алтайского края поддержали предложение ОНФ увековечить имя героя Великой Отечественной войны Алексея Кочегарова. Накануне Дня Победы имя прославленного снайпера Ленинградского фронта было присвоено заказнику краевого значения «Мамонтовский» в связи с тем, что трудовой путь фронтовика был тесно связан с охраной природы Мамонтовского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых.

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