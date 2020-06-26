Кызыл, , 06:35 — REGNUM Жителей Тувы предупреждают о неблагоприятных погодных явления 26 июня. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по республике, в течении суток здесь ожидаются грозы и сильный ветер.

Юго-западный ветер усилится до до 15−20 м/с, местами возможен град, а также сильные дожди.

«На неблагоприятный метеопрогноз, следует обратить внимание сельхозпроизводителям и владельцам подсобных хозяйств», — отметили в управлении.

Напомним, на днях в республике произошёл массовый падёж скота из-за аномально холодной погоды и шквалистого ветра. Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 21 на 22 июня на территории некоторых районов прошёл мокрый снег. В результате, по предварительным данным, погибли более девятисот овец.

Читайте также: Из-за аномальных холодов в Туве погибли сотни овец