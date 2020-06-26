Владивосток, , 06:47 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье коронавирус выявлен ещё у 85 человек, выздоровели — 110 пациентов, скончался 41, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 26 июня в регионе зарегистрировано в общем 3980 носителей коронавируса, излечились 2474 заражённых.

25 июня умерла 84-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью на девятый день с момента заражения. Она находилась в крайне тяжёлом состоянии из-за двусторонней пневмонии.

Как сообщало ИА REGNUM, полк радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Восточного военного округа получил десять спецмашин АРС-14-КМ нового поколения. С помощью АРС-14-КМ производится дезинфекция населённых пунктов в условиях борьбы с коронавирусом.