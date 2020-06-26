Курган, , 06:30 — REGNUM В Кургане с 1 июля 2020 года будет возобновлён льготный проезд в общественном транспорте для пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пенсионеры столицы Зауралья вновь смогут воспользоваться льготными купон-талонами. Заместитель директора департамента развития городского хозяйства Сергей Герасименко пояснил при этом, что купон-талоны, приобретённые пенсионерами до введения режима повышенной безопасности 1 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции, будут действительны по 31 декабря 2020 года включительно.

Кроме того, курганские пенсионеры во втором полугодии смогут приобрести для льготного проезда ещё 60 разовых купон-талонов.