Анадырь, , 06:41 — REGNUM Власти Чукотки готовы к проведению ЕГЭ. Выпускной экзамен будут сдавать 264 человека.

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Сдавать экзамены для поступления будут 244 выпускника этого года — 224 школьника и шесть человек из Чукотского многопрофильного колледжа. К ним присоединятся ещё 20 выпускников прошлых лет, пишет ИА «Чукотка».

На Чукотке сдавать ЕГЭ отказались почти половина выпускников.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году выпускники школ сдадут ЕГЭ лучше, чем в предыдущие годы. Такой прогноз сделал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве.

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