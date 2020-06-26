Варшава, , 06:11 — REGNUM Разработчики массовой онлайн-игры Last Oasis добавили в неё локацию с вулканами и летающих существ, которых геймеры могут использовать для передвижения и боя. Трейлер с анонсом они опубликовали 25 июня на своём YouTube-канале.

Отмечается, что на новой земле, которую добавляет в Last Oasis Volcanic Update, игрокам будет достаточно сложно выжить, в том числе потому, что в этой локации проживает опасное существо, известное как Killin.

Его привлекают похожие на крылья паруса присутствующих в игре шагающих кораблей. Игроки могут попытаться поймать это существо при помощи захватывающего крюка, однако они должны помнить, что ему эта процесдура не понравится.

Релиз Last Oasis состоялся 26 марта 2020 года, однако разработчики уже 29 марта вынуждены были отключить на неделю серверы игры из-за проблем с подключением, с которым столкнулись многие пользователи. Им удалось восстановить их работу лишь 5 апреля 2020 года.

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