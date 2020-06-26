Петропавловск-Камчатский, , 06:30 — REGNUM На Камчатке подсчитали промежуточные итоги потерь бюджета от пандемии коронавируса. На 26 июня они составили 1,8 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В марте региональное минэкономразвития подготовило прогноз по потерям бюджета от пандемии. Они составили 12 млрд. Однако тогда не были учтены поступления из федеральной казны в виде различной помощи. Сегодня прогноз потерь скорректирован до 8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Приморья продаёт акции и несколько объектов недвижимости.