Анадырь, , 06:26 — REGNUM На Чукотке 25 июня по поправкам к Конституции РФ проголосовали более 4,5 тыс. человек. При этом в некоторых населённых пунктах отмечен рекорд. В Нутепельмене городского округа Эгвекинот явка — 95%: 81 человек проголосовал из 85, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Продолжается досрочное голосование в труднодоступных местностях. Свою гражданскую позицию выразили уже 1712 человек, из них 24 июня 423 человека — в Певеке.

Общее число проголосовавших на Чукотке — 6293 человек, это порядка 20% от общего количества избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в первый день голосования по поправкам к Конституции РФ проголосовали более 40 тыс. человек.