Москва, , 06:16 — REGNUM В пятницу, 26 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +27… +29 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 26 июня в Москве будет переменная облачность, без осадков, +15… +17 °С (в центре +18… +20 °С).

Ветер северный, северо-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +24… +29 °С днём и +13… +18 °С ночью.

В субботу, 27 июня, днём в столице ожидается +30… +32 °С. По области +27… +32 °С. Ночью в регионе ожидается +15… +20 °С. Без осадков.

Читайте развитие сюжета: В Москве 26 июня ожидается солнечная погода