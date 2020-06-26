Мехико, , 05:36 — REGNUM Положительный результат на коронавирус SARS-CoV-2 показали анализы министра финансов Мексики Артуро Эрреры. Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter.

Сейчас глава минфина находится дома на карантине. Эррера отметил, что у него почти нет симптомов и он продолжает работу дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля министр государственной службы Мексики Ирма Сандоваль заразилась коронавирусом.

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