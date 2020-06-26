Токио, , 05:34 — REGNUM Известный в среде фанатов франшизы Resident Evil пользователь Twitter AestheticGamer (Dusk Golem) заявил, что в ремейке четвёртой части игры Capcom изменит геймплей (игровой процесс). Об этом 25 июня он сообщил на своей странице в Twitter.

Он также написал, что при этом разработчики также будут использовать подход, отличный от того, который они применили при создании ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3. При этом AestheticGamer отметил, что пока рано говорить об игре, поскольку многое может измениться в ходе реализации проекта, который сейчас находится на ранней стадии реализации.

https://twitter.com/AestheticGamer1/status/1275919675495337984

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поконники Resident Evil высмеяли в соцсетях дизайн персонажа Криса Рэдфилда из будущей восьмой части игры. Они обратили внимнаие, что герой получил «квадратное» телосложение.

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