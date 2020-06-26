Сеул, , 05:17 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 39 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что 27 из них связаны с передачей вируса внутри сообщества, остальные 12 — завозные. Большая часть местных случаев заражения была выявлена в Сеуле и прилегающим к нему населенным пунктам.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 12 602. Число летальных исходов от осложнений COVID-19 осталось прежним — 282.