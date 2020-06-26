Гонконг, Китай, , 05:16 — REGNUM Полиция Гонконга арестовала 14 человек, обвиняемых в незаконных собрания, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

После победа по местному времени 25 июня некоторый протестующие в Гонконге незаконно собрались в торговом центре YOHO Mall в районе Новый город Юэнь Лун, создав неудобство покупателям и приведя к закрытию магазинов. Именно поэтому полиция вошла в торговый центр и повязала всех собравшихся.

К 20:30 по местному времени девять мужчин и пять женщин в возрасте от 14 до 55 лет были арестованы за нелегальные собрания. В полиции отметили, что задержанным не уйти от ответственности, и они ответят по всей строгости закона.