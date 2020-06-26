Гонконг, Китай, , 05:09 — REGNUM Центр защиты здоровья Гонконга сообщил о 14 новых выявленных случаях COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 25 июня агентство Сниьхуа.

Общее число подтвержденных случаев в специальном административном районе (САР) Гонконг достигло 1193 за все время эпидемии. Новые случаи были выявлены у девяти мужчин и пяти женщин возрастом от двух до 39 лет. Все они имели историю поездок во время инкубационного периода.

Напомним, что за прошедшие сутки на материковой части Китая, к которой Гонконг не относится, было выявлено 13 новых случаев COVID-19.