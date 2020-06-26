Благовещенск, , 04:58 — REGNUM Полк радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Восточного военного округа получил десять спецмашин АРС-14-КМ нового поколения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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«Авторазливочные станции АРС-14-КМ выполнены на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-43 114. Данная техника позволяет выполнять много задач по дегазации, дезактивации и дезинфекции различных площадей, вооружения и военной техники, а также создавать аэрозольные завесы», — уточнили в ведомстве.

Спецтехника нового поколения может применяться при тушении пожаров. Ранее данные станции неоднократно использовались военными при ликвидации последствий ЧС в регионах Дальнего Востока. С помощью АРС-14-КМ производится дезинфекция населённых пунктов в условиях борьбы с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период наблюдений зарегистрировали 1528 носителей SARS-CoV-2.