Пекин, , 04:51 — REGNUM Одни из крупнейших операторов мобильной связи в Китае China Unicom отчитался, что количество его пользователей 4G в стране достигла 258 млн человек в мае, что на 1,91 млн больше, чем в апреле, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

По данным компании, количество абонентов фиксированной широкополосной связи выросло на 402 тыс. до 85,54 млн в прошлом месяце. Перед лицом таких проблем, как насыщенный и конкурентный рынок, а также эпидемия нового коронавируса, оператор усилил дифференцированные интернет-операции, отсеивал неэффективные продукты и проводил общую оптимизацию, говорится в докладе компании.

Всего компания China Unicom построила около 130 тыс. базовых станций 5G, которые были запущены в эксплуатацию по всей стране. Количество таких станций, как ожидается, достигнет 300 тыс. к концу текущего года.