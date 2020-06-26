Петропавловск-Камчатский, , 05:00 — REGNUM На Камчатке за сутки, по состоянию на 26 июня, выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество граждан, заразившихся коронавирусом за всю историю наблюдений, составило 2008 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За сутки скончался один пациент, зараженный инфекцией. Больше всего случаев заражения выявлено в столице региона — 1538.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку прибыл новый десант медиков из Москвы.