Лондон, , 04:51 — REGNUM В одной из трех историй, которые будут предоставлены на выбор геймерам в Cyberpunk 2077, главный герой может начать игру в качестве кочевника, живущего в пустыне за пределами неонового города. Об этом 25 июня сообщил журнал PC Gamer.

Такой путь выбрал получивший возможность оценить Cyberpunk 2077 журналист издания Энди Келли. В этом случае геймеры будут играть за бывшего члена банды кочевников, решившего работать самостоятельно. Этот персонаж сразу же получает сломанную машину, которую он может починить благодаря приобретённым навыкам механика. В какой-то момент, при переходе от пролога к основной игре, герою дадут задачу перевезти некий груз в Ночной город.

Келли написал, что этот выбор подойдёт тем, кто хочет глубже исследовать район загородной пустыни, отметив: бесплодные земли можно будет посетить вне зависимости от начального выбора в игре.

Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 19 ноября 2077 года. Ранее создатели игры выложили в сеть новый трейлер, а журналисты опубликовали ролик с демонстрацией геймплея (игрового процесса), длительность видео составляет 15 минут.

Читайте ранее в этом сюжете: Появились подробности о технической стороне демонстрации Cyberpunk 2077