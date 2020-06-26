Пекин, , 04:47 — REGNUM Шестеро пациентов, переболевших COVID-19, были выписаны из госпиталей Китая по выздоровлению, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранении КНР, общее число находящихся на лечении пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Китае в настоящее время составляет 389 человек.

Всего 78 439 человек уже благополучно переболели инфекцией в Китае, в то время как общее число заболевших в стране достигло 83 462 за все время эпидемии. Скончались 4634 человека.