Богота, , 04:31 — REGNUM Первый пациент с заболеванием COVID-19 в Колумбии скончался 15 февраля, а не 26 февраля, как это считалось ранее. К такому выводу пришли специалисты Национального департамента статистики страны, 25 июня сообщается на сайте ведомства.

Еще ранее колумбийские власти утверждали, что первая смерть от COVID-19 в Колумбии была зафиксирована 16 марта, а первый выявленный случай заражения новым коронавирусом — 6 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 80 тысяч.

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