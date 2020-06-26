Якутск, , 04:45 — REGNUM В Якутии на 24 июня по поправкам к Конституции РФ досрочно проголосовали 2846 человек, из них 511 — с помощью авиации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Охвачено 18 районов с труднодоступной местностью, в ближайшие дни ещё несколько районов подключатся к голосованию. Из них в семи голосование состоялось с помощью авиации

В Якутии действуют 816 участков, из них 25 — это временные, на которых голосование проходит по конкретным датам.

На труднодоступных участках, которые отдельно организованы компанией «Алмазы Анабара», голосование уже прошло. В других участках оно будет проходить по графикам, местами в течение от одного до трёх дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 25 июня явка на голосовании по внесению поправок к Конституции РФ составила почти 9%.