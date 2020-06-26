Петропавловск-Камчатский, , 04:30 — REGNUM Из Москвы на Камчатку прибыл очередной медицинский десант. В его составе врачи и медицинские сёстры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Первый десант из столицы, отработав смену, отбыл в другие регионы. В составе новой бригады — врачи-реаниматологи, пульмонологи, хирурги, инфекционисты и рентгенолог.

Как сообщало ИА REGNUM, здравоохранение Камчатки перешло на «московскую» модель оказания помощи при коронавирусной инфекции.