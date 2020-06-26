Пекин, , 04:24 — REGNUM В Китае подтверждено два новых «импортных» случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных» случаев в Китае достигло 1895 за все время эпидемии. Оба «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случая приходятся ан Шанхай.

Из общего числа «импортных» пациентов, 1811 были выписаны из госпиталей Китая по выздоровлению. Из них еще 84 остаются в госпиталях на лечении. Смертей среди таких пациентов нет.