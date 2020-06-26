Пекин, , 04:21 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки подтверждено 13 новых случаев COVID-19, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, из них 11 случаев являются локальными и два — «импортными», то есть привнесенными из-за рубежа. Из 11 локальных случаев, все приходятся на столицу Китая город Пекин.

Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки зафиксировано не было. Напомним, что Пекин стал новым эпицентром коронавируса в Китае после того, как несколько кластеров инфекции было зафиксировано вокруг оптового рынка фермерской продукции «Синьфади».