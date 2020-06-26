Пекин, , 04:16 — REGNUM Китай получил 316 новых проектов в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) за первые пять месяцев года, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

Порядка 110 проектов были связаны с городской инфраструктурой, сообщили в Национальной комиссии по развитию и реформе. Сектора сельского хозяйства, лесничества, водоотведения, социального развития, транспорта и защиты экологии также получили свои проекты ГЧП за этот период. На текущий момент всего 7235 проектов ГЧП было зарегистрировано в национальной платформе мониторинга.

Китайские власти исследуют возможности финансирования инфраструктурных проектов по системе ГЧП в последние годы. Целью этого — снизить местные государственные долги и предоставить новые возможности капиталу.