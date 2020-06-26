Пекин, , 04:12 — REGNUM Компания Porsche (China) Motors Ltd. Отзовет с рынка Китая 199 автомобилей с связи с неисправностью, которая может привести к утечкам топлива и возгоранию, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР, отзыв, который стартует 17 августа, коснется автомобилей Cayenne Turbo, произведенных в период со 2 августа 2018 года по 14 июля 2019 года.

Соединение топливопровода в моторном отсеке в указанных автомобилях может быть недостаточно надежным, что, в свою очередь увеличивает риск возгорания при наличии искры.

Перед началом отзыва, владельцам рекомендовано немедленно отключить зажигание и покинуть автомобиле, если они почувствуют запах топлива в районе двигателя. Компания обещает заменить дефектные части совершенно бесплатно.