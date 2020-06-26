Мехико, , 04:04 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончались 736 пациентов от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом общее количество скончавшихся от осложнений COVID-19 в Мексике достигло 25 060 человек. Также за 25 июня в стране выявили 6104 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Мексике подтвердили 202 951 случай инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Мексике скончались 947 пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом мексиканские власти не исключают, что число зараженных новой инфекции выше, чем это указано в официальной статистике.

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