Тяньцзинь, Китай, , 04:00 — REGNUM Более 140 команд из Китая и из-за рубежа приняли участие в четвертых Международных соревнованиях интеллектуального вождения, который прошел онлайн в городе Тяньцзине на севере Китая, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

Мероприятие включало в себя соревнования по всестороннему интеллектуальному облачному вождению, а также форум, посвященный новому поколению беспилотных транспортных средств.

В числе команд были представители из университетов, компаний и исследовательских институтов по вей стране. Были представлены технологии виртуальной реальности и 5G, сообщил директор департамента науки и технологий компании China Automotive Technology and Research Center Co. Ltd. Гун Цзиньфэн.