Биробиджан, , 03:55 — REGNUM В Еврейской АО 25 июня по состоянию на 14:00 в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие 4,6% избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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В регионе проголосовали 5774 человека из 125 400 зарегистрированных избирателей. Большая часть сделала свой выбор в помещениях для голосования — 3287 человек, 850 — вне помещений. На придомовой территории проголосовали 1637 избирателей.

В среднем по районам области явка избирателей на голосование по поправкам к Конституции РФ составляет 3−5%. В столице региона свой выбор уже сделали 4,03% или 2281 человек.

Активнее всего голосуют жители Октябрьского района ЕАО — на 25 июня на 14:00 по местному времени свой выбор сделали 8,3% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Еврейской АО предложили поучаствовать в акции «Моя Конституция — мой выбор!». Участникам необходимо снять видеоролики. Победители получат ценные призы.