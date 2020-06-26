Пекин, , 03:52 — REGNUM Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) призвано улучшить защиту данных в сферах телекоммуникаций и интернета, дабы исключить утечки данных, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

В уведомлении, выпущенном министерством сказано, что в Китае должны пройти целевые кампании по защите онлайн-данных и проверки, отвечают ли системы защиты данных возложенным на них задачам. Китай также ускорит создание институтов и стандартов защиты данных, а также улучшения технологической поддержки, говорится в уведомлении.

Кроме того, местные регуляторы, а также крупные компании в сферах телекоммуникаций и интернет-компании должно в полной мере осознать важность и необходимость защиты данных.