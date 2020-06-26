Владивосток, , 04:10 — REGNUM В Приморье 25 июня явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ составила почти 9%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«В Приморье 1 451 286 избирателей. 25 июня проголосовали 129 529 человек — это неплохой показатель для первого дня досрочного голосования», — сказал член крайизбиркома с правом решающего голоса Александр Плотников.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые регионы могут продемонстрировать большую долю проголосовавших против поправок в Конституцию, чем ожидалось до недавних пор, заявил 25 июня политтехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова Григорий Казанков на заседании экспертного клуба «Регион».