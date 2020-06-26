Пекин, , 03:46 — REGNUM Правительство Китая представило новую онлайн-платформу поиска работы для выпускников вузов, где уже имеется более 13 млн вакансий, предложенных с начала марта, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

Платформа, получившая название «24 365», была совместно создана Министерством образования КНР, а также целым рядом интернет-бирж труда. Она призвана помочь выпускникам найти работу на фоне последствий эпидемии нового коронавируса.

Всего 29 специальный онлайн-ярмарок труда было проведено в рамках платформы, где было предложено почти 5 млн рабочих вакансий в сферах стратегических новых отраслей и здравоохранения.

Министерство провело исследования, в рамках которого стало известно, что из 1,05 млн занятых выпускников, 24% получили работу именно благодаря платформе. Платформа получила уже около 30 млн заявок от выпускников. Общее число выпускников в этом году в Китае должно достигнуть 8,74 млн человек.