Пекин, , 03:40 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила синий уровень погодной опасности в связи с ливнями, которые продолжают сеять хаос на обширных территориях страны, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

С 25 по 26 июня вечер мощные ливни и ураганы ожидаются в некоторых районах провинций Хунань, Гуандун, Цзянси, Фуцзянь и Чжэцзян, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе страны, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

В некоторых района Гуанси ожидаются ливни до 150 мм, сообщили в центре, предупредив, что районы Ганьсу, Хэбэя, Шаньдуна, Ляонина и Юньнани, а также Тибетского автономного района ожидают ливни силой до 70 мм в час.

В Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, где красный уровень — самый серьезный, а синий, желты и оранжевый идут следом по мере возрастания до красного.

С начала июня в Китае не прекращаются ливни, которые привели к переполнению уровня воды в ряде рек страны до критического. В некоторых районах страны зафиксированы невиданные доселе наводнения.