Лесозаводск, Приморский край, , 03:38 — REGNUM В Лесозаводске Приморского края 24 июня на территории войсковой части № 07059 торжественно открыли «Монумент Победы», посвященный памяти бойцов, павших на фронтах Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Открывали монумент командир 16-й отдельной Хинганской бригады радиационной химической и биологической защиты Восточного военного округа, полковник Сергей Чупин, глава Лесозаводска Сергей Михайлов, председатель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов округа, участник войны в Афганистане Анатолий Горбатенко.

«Открытие «Монумента Победы» — знаковое событие. Пусть вечной будет память о героях войны. А мы будем достойны этой памяти», — сказал Михайлов.

Основными элементами мемориального комплекса стали фигуры солдата и танкиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Якутске открыли памятник собирательному образу якутского снайпера.