Хьюстон, США, , 03:21 — REGNUM Губернатор американского штата Техас Грег Эббот приостановил постепенное смягчение карантинных ограничений из-за бурного роста числа зараженных коронавирусом в регионе. Об этом он заявил в ходе обращения к жителям.

«Мы фиксируем рост заболевших COVID-19 и госпитализаций, мы сосредоточены на стратегиях, которые помогут снизить распространение вируса. Техасцы также продолжат получать выплаты для поддержки семей», — заявил Эббот.

Только за прошедшие сутки в штате Техас выявили 5996 новых случаев заражения коронавирусом. На протяжении нескольких дней в штате наблюдается устойчивый рост зараженных SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в пяти штатах США выявили рекордный рост зараженных коронавирусом нового типа за одни сутки. Это штаты Техас, Флорида, Оклахома, Калифорния и Южная Каролина.

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