Богота, , 03:12 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 3486 зараженных новым коронавирусом, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава на официальной странице в Twitter.

Таким образом к 26 июня в Колумбии подтверждено 80 599 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 25 июня в стране скончались 163 человека от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в Колумбии жертвами осложнений COVID-19 стали 2654 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня заместитель главы МВД Колумбии Даниэль Паласиос заразился коронавирусом нового типа. Он отметил, что ездил в департамент Атлантико, в котором находится один из крупнейших очагов заражения в стране.

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