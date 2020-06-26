Тегеран, , 07:51 — REGNUM 25 июня пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 134 иранца погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 10 130. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 134 новых смертей общее число погибших возросло до 10 130 человек. «За последние 24 часа было обнаружено около 2595 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1305 человек были госпитализированы», — подчеркнула она.

Лари сообщила, что в общей сложности коронавирусом в стране заразились 215 096 иранцев, причем около 175 103 из них были выписаны из больниц и выздоровели от смертельного вируса.

«Около 2899 других пациентов с выявленным заражением COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

По её словам, к настоящему времени в Иране было проведено 1 530 437 обследований на выявление заражения коронавирусом.