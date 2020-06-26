Каир, , 02:32 — REGNUM 61 130 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено в Египте, в том числе 1569 — за последние сутки, 25 июня сообщается на странице в Facebook египетского министерства здравоохранения.

Также за истекшие 24 часа зафиксировано 83 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Всего в стране от осложнений при данном заболевании скончались 2 533 человека. Кроме того, 16 338 ранее заразившихся выздоровели и выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Египте в полном объеме должно возобновиться авиасообщение, ранее ограниченное из-за пандемии коронавируса.

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