Ростов-на-Дону, , 02:27 — REGNUM В Ростовской области начало детской оздоровительной кампании может быть перенесено. Дата заезда детей зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном муниципальном образовании. На это в ходе онлайн-брифинга указал главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

«Дата, с которой начнётся оздоровительная кампания, будет определяться для каждого муниципального образования исходя из эпидемиологической ситуации. Ориентировочная дата заезда детей — в период с 4 по 7 июля. Окончательное решение будет принято на следующей неделе. При угрозе массового распространения коронавируса решения об открытии [детских оздоровительных лагерей] не должны приниматься», — уточнил Ковалёв.

ИА REGNUM напоминает, что ранее начало летней оздоровительной кампании для юных жителей Ростовской области перенесли на 3 июля. При этом в сложившихся условиях необходимо уделить внимание разработке«жёсткого графика открытия [летних детских лагерей] с учётом территориальных особенностей».

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области перенесли начало летней оздоровительной кампании