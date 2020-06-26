Красноярск, , 03:28 — REGNUM В пятницу, 26 июня, в Красноярске будет переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +24… +27 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:00 на Театральной площади было +16 °C.

Ночью с 26 на 27 июня ожидается до +17 °C.

Скорость северо-восточный ветра 3−8 м/с, порывы до 12 м/с. Давление — 731мм рт. ст.

В субботу, 27 июня, в Красноярске до +26 °C днём и до +17 °C ночью.

В воскресенье, 28 июня, в Красноярске ожидается до +30 °C днём. Ночью до +15 °C.

По информации Среднесибирского УГМС, в центральных и южных районах Красноярского края 26 июня местами ожидаются грозы, возможен град, при грозах усиление ветра до 15−18 м/с.