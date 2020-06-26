Ростов-на-Дону, , 02:13 — REGNUM В Ростовской области возобновить работу кафе и ресторанов возможно только при переходе на третий этап снятия ограничительных мер, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

«В соответствии с действующими нормативными документами, это [открытие кафе и ресторанов] третий этап. То есть тогда, когда у нас будет уровень тестирований [на коронавирусную инфекцию] будет более 110 на 100 тыс. населения за неделю, когда будет коэффициент распространения [SARS-CoV-2] не более чем 0,5. Иными словами, когда от двух больных будет заражаться один человек, то есть передача инфекции будет минимальна», — пояснил глава регионального управления Роспотребнадзора.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с ограничениями, установленными на Дону в связи с угрозой распространения коронавируса, оборот сферы общественного питания за первые пять месяцев 2020 года упал почти на четверть, оборот розничной торговли просел почти на 10%.

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