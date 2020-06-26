Сантьяго, , 02:08 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Чили возросло до 259 064, из них 4648 — новые, 25 июня сообщается на сайте чилийского министерства здравоохранения.

Также в стране за сутки зафиксировано 172 умерших от осложнений при COVID-19. Всего в Чили скончалось 4903 пациентов с этим заболеванием.

С начала пандемии в стране проведено 1 025 081 анализов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня глава департамента эпидемиологии Чили Рафаэль Арос заявил, что чилийский минздрав планирует включить в статистику летальных случаев заболевания COVID-19, еще более трех тысяч ранее неучтенных смертей.

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