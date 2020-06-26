Бразилиа, , 02:02 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончался 1141 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 54 971 человека. Также за 25 июня в Бразилии выявили 39 483 случая заражения новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1 228 114 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, к 24 июня в Латинской Америке число умерших от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, превысило 100 тысяч человек. Наибольшее число скончавшихся от осложнений COVID-19 было зафиксировано в Бразилии.