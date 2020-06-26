Лима, , 01:27 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Перу увеличилось на 3913 и составило 268 602, сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

В настоящее время в больницах находятся 10 587 человек, из них 1144 — помещены в палаты интенсивной терапии. Также в стране за сутки скончалось 175 пациентов от осложнений при COVID-19. Всего в Перу было зафиксировано 8761 летальных исходов при данном заболевании.

Кроме того, в сначала пандемии в республике проведено 1 583 605 исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня президент Мартин Вискарра предупредил, что если владельцы частных клиник страны не пойдут на сделку с перуанским правительством в течение 48 часов, то эти учреждения могут быть взяты в управление государством.

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